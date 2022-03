Putin e Ucrânia

Neste momento, não está apenas a fazer com que os ucranianos detestem a Rússia, mas a impossibilitar a Rússia de algum dia chegar a um entendimento que lhe seja favorável com os ucranianos.





O que irá Putin fazer com a Ucrânia assim destruída. É pouco provável que no final, mesmo com uma eventual vitória militar, tenha o apoio de algum ucraniano. E para ter mesmo dos russos, terá de continuar a enganá-los, e a prender os que manifestem alguma propensão de liberdade – coisa que antigamente parecia mais vício de ditador do que necessidade.

Neste momento, não está apenas a fazer com que os ucranianos detestem a Rússia, mas a impossibilitar a Rússia de algum dia chegar a um entendimento que lhe seja favorável com os ucranianos. Estará só a querer sobreviver pessoalmente, à custa da Rússia e da Ucrânia. Já não se trata apenas de enriquecer à custa da pobreza do povo russo, mas do que acha que é a sua sobrevivência pessoal.

E a acreditar em Lavrov, as suas intenções quanto à possível paz na Ucrânia, agora mostram-no completamente imperialista, sem sequer o querer disfarçar. Tem a teoria de que a Geografia deve limitar as aspirações democráticas (ou não) de uma Nação.