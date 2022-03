Jornalista britânica comove-se com libertação da irano-britânica que esteve presa durante seis anos no Irão

A notícia da libertação da irano-britânica Nazanin Zaghari-Radcliffe emocionou a pivô da BBC News Joanna Gosling, quese mostrou comovida em direto.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe esteve presa durante seis anos no Irão, depois de ter viajado até ao país para visitar a família. A irano-britânica, acompanhada pelo marido Anooshe Ashoori, deixou Teerão na quarta-feira e desembarcou, esta madrugada, na base militar britânica de Brize Norton, onde ambos foram recebidos pelos seus familiares, avançou a agência espanhola EFE.

A jornalista Joanna Gosling precisou de conter a emoção enquanto noticiava a libertação da mulher, pedindo mesmo desculpa aos telespetadores. "Isto são pessoas que estiveram presas durante muito tempo", apontou, ao mesmo tempo que tentava recuperar o fôlego.

It’s great to see Nazanin home, and how can you not love Joanna Gosling? This video made my day…pic.twitter.com/AhofhVYr4B