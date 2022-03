"É a primeira guerra europeia a que assistimos em 'direto' e tão perto de nós"

Dos 24 aos 44 anos, a LUZ falou com cinco pessoas que, à semelhança da maioria dos portugueses, têm acompanhado a guerra através das redes sociais e dos meios de comunicação tradicionais. Afonso Marques, Sofia Antunes, Mélanie Silva Nascimento, Rute Teixeira e a psicóloga Petra Tavares ajudam-nos a perceber como a transição do campo de batalha para o mundo digital e a constante cobertura mediática têm deteriorado negativamente a saúde mental de muitos.





Sabemos que o facto de as redes sociais, grande parte das vezes, serem um campo de batalha não é novidade. No entanto, a situação é diferente quando o campo de batalha se encontra no mundo ‘real’ e transita para o ‘virtual’ por meio das diversas plataformas. Neste caso, falamos da invasão da Ucrânia pela Rússia que, desde o dia 24 de fevereiro, tem dominado os meios de comunicação tradicionais e a internet.

«Afeta-me bastante. Sinto muita empatia pela situação, mas sinto-a igual por qualquer pessoa em teatro de guerra. Ou seja, esta guerra não mexeu mais comigo do que qualquer outra, e revolta-me um bocado a apatia em relação a outras situações idênticas. Uma criança ucraniana a fugir da guerra para mim não é mais importante ou não me choca mais do que uma sudanesa ou afegã... No entanto, parece que, no geral, as pessoas estão muito mais sensíveis em relação a este conflito», começa por explicar Sofia Antunes, de 40 anos. «Revolta-me ainda a hipocrisia nos meios de comunicação quando tentam vender uma imagem e uma causa com mais afinco do que alguma vez venderam outra qualquer».

«Só o facto de haver tanto empenho dos media passarem determinada mensagem com tanta repetição e com tanto empenho é, para mim, motivo de questionar muita coisa», avança a emigrante que vive em Ipswich, Inglaterra, desde 2014. Para a mulher que trabalha numa companhia que tem funções semelhantes às de uma cooperativa de habitação, dedicando-se à manutenção dos edifícios e do espaço, aquilo que distingue países como a Síria ou o Afeganistão da Ucrânia «é o tal longe da vista, longe do coração. Em relação à Ucrânia as pessoas têm a perceção de que se tratam dos seus vizinhos e conseguem rever-se nestas pessoas. Não acontece o mesmo quando se tratam de países muçulmanos, africanos, etc.», sublinha. «Para mim é muito revoltante... Muito mesmo. Não consigo compreender como se chora por estas pessoas e se esquece que há milhões em situação idêntica ou muito pior».

«Acho ainda que há um aproveitamento mediático e uma manipulação dos media para se apontar o dedo a uma parte em detrimento das restantes. Nesta guerra todos são culpados... Mas, no geral, aquilo que a opinião pública interiorizou é que só uma das partes é a ‘má da fita’. É isso que está a ser alimentado», admite, confessando que o conflito que mais a marcou até ao momento foi a Guerra do Golfo, que surgiu quando o exército iraquiano invadiu o território kuwaitiano a 2 de agosto de 1990. Terminou somente a 28 de fevereiro de 1991. «Era uma criança e custou-me muito compreender o que se estava a passar. Lembro-me de ver algumas imagens na TV e ficar estarrecida com aquilo. O conflito israelo-palestiniano é outro que nos tem assolado desde que me lembro de ser gente».

«Acho que todas elas tiveram um impacto. Diferente, é certo, porque em diferentes fases da vida vemos as coisas com olhares diferentes também. Talvez todas elas tenham contribuído para me tornar militar!», observa a lisboeta que integrou o Exército Português durante seis anos e meio. «Adorei a experiência e fiz amigos para a vida. Nunca fiz missões pois, quando surgiu a oportunidade, estava já entretanto casada e adiei... Mas depois acabei também por ser mãe e aí foi mesmo o ‘fim’ dessa ideia», diz. «Ainda tive oportunidade para continuar na vida militar mas, com uma criança pequena, não seria justo ausentar-me durante a semana e só vir a casa ao fim de semana», explica, acrescentando que ingressara na Escola de Sargentos do Exército, nas Caldas da Rainha, para fazer a instrução, e não podia «abandonar o quartel». «Decidi desistir da ideia e fiz o máximo de tempo que podia. A vida é feita de escolhas, mas não me arrependo!».

«Acho que as redes sociais têm sido uma ferramenta fulcral na sensibilização para esta tragédia em larga escala. É claro que há também quem já não possa ouvir falar disto e já não queira sequer prestar atenção, mas penso que será uma minoria», reconhece, esclarecendo que «uma coisa boa que tem trazido são os apelos solidários para ajudas de todo o tipo». Em Portugal, é possível destacar iniciativas como a dos ‘Capacetes Laranjas’ – grupo de psicólogos que, tal como o i noticiou anteriormente, está à distância de uma videochamada ou de uma chamada telefónica e oferece apoio gratuito à comunidade ucraniana – ou a ‘Consultores Imobiliários pela Ucrânia’ que, até à passada quarta-feira, contribuíra para que 145 famílias tivessem alojamento, disponibilizava mais de 2 mil camas em todo o território nacional e contava com mais de 12 mil membros no grupo oficial do Facebook.

«É de louvar... Mas, lá está, tenho pena que não se faça isto mais vezes e com a mesma intensidade para todas as outras situações de necessidade provocadas pela guerra. Algumas dessas guerras – se não mesmo todas –, com um dedo bem grande nosso também (NATO)», afirma a mãe de uma jovem adulta de 18 anos que «tenta não se envolver demasiado pois também sofre com isso. Não tem Facebook, e acaba por estar mais ‘resguardada’ deste ruído... Até porque, nesse aspeto, os meios de comunicação social aqui em Inglaterra são mais agressivos numas coisas, mas não estão constantemente a transmitir informação neste sentido».

«E acho que nesta idade eles acabam por só verem mais aquilo que querem e gostam... No caso da minha filha, é exclusivamente música. Não vê quase TV e ler também é só algumas coisas», conta.

‘Demasiada sensibilização sobre o assunto acaba por esgotá-lo’

Com mais cinco anos, Afonso Marques tem uma perspetiva distinta. «Estes conflitos que têm ocorrido na Ucrânia são muito preocupantes, a meu ver, até porque esta é a primeira guerra europeia a que assistimos em ‘direto’ e tão perto de nós. No entanto, há uma certa hipocrisia ‘ocidental’ em relação aos conflitos».

O bolseiro de doutoramento no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP) da Universidade de Coimbra elucida que «não são as primeiras confrontações a que se assiste e as outras, por não serem em território europeu, por acontecerem ‘lá longe’, não eram ‘tão interessantes’». «É uma hipocrisia comum, não me separo dela, mas também porque não há um mediatismo sobre as restantes como há para esta. Todos os conflitos são marcantes, mas acredito que este bombardeamento diário, hora a hora, minuto a minuto, em direto e em repetido, 24 horas por dia, 7 dias por semana, comentadores e comentários, acaba por ser, na minha perspetiva, demasiado», diz o jovem mestre em Engenharia Física.

«É uma das primeiras confrontações em que as redes sociais estão muito presentes e isso acaba por moldar a opinião sobre o confronto. Exemplo disso foi a posição da Alemanha sobre a exclusão da Rússia do sistema SWIFT, primeiramente contra a exclusão mas que, por força (não exclusivamente) da opinião pública, decidiu mudar o sentido de voto na matéria», afirma, referindo-se ao facto de, como o i noticiou no início de março, a banca russa ter tremido com o bloqueio da Rússia ao sistema de pagamentos internacional SWIFT, isto é, o serviço que permite que as instituições financeiras troquem de forma rápida e eficiente as mensagens eletrónicas necessárias para realizar transferências bancárias ou ordens de pagamento

«As redes sociais têm um valor importante na denúncia das barbaridades, na sensibilização das pessoas para o conflito e para a mobilização de esforços de modo a apoiar os inocentes – ucranianos e russos –, mas a verdade é que demasiada sensibilização sobre o assunto acaba por, infelizmente, esgotá-lo», frisa, sendo importante referir que o fluxo constante e intenso de informação também pode influenciar negativamente a saúde mental de quem, a milhares de quilómetros, acompanha esta guerra.

É o caso de Mélanie Silva Nascimento. «Foram dois anos de grande angústia com a pandemia, em que não tive rendimentos. Quando finalmente o trabalho voltava devagar, na área do turismo, rebenta esta guerra e a angústia voltou, pois ficamos sempre nesta dúvida do que poderá advir profissionalmente», explicita a mulher de 37 anos que reside na região centro – perto de Abrantes –, é guia-intérprete, detém uma empresa de turismo e é mãe de três filhos de 11, 12 e 16 anos.

«Juntando a isto problemas familiares e outras situações que me têm abalado, estou a tentar manter-me sã psicologicamente a qualquer custo. Não tem sido nada fácil. Tal como eu me sinto, acredito que muitas pessoas se sintam assim», continua, recordando que sempre contribuiu para auxiliar quem mais sofria – por exemplo, ajudou refugiados sírios e vítimas dos incêndios de 2017 –, porém, atualmente, não tem meios financeiros que lhe permitam levar a cabo ações de solidariedade. «Desta vez não posso fazer nada», lamenta, garantindo que não vê, lê ou ouve notícias porque fica «muito transtornada».

«Percebi que estou mal quando ouvi há dias, já de noite, a sirene dos bombeiros tocar durante muito tempo... Fui logo à janela, imaginei o pior porque, na verdade, já esperamos tudo deste mundo! Não estamos seguros de nada. Ouvi um barulho muito forte e pensei logo em aviões de combate. Foi estranho, parecia que tinha perdido por segundos a realidade. E afinal era um camião que estava a sair... aqui percebi que realmente isto mexe ainda mais comigo do que pensava», descortina, assegurando que parte da revolta que a tem consumido se deve «a muita gente e empresas que se aproveitam desta solidariedade para publicidade».

«Isso revolta-me porque apesar de a ajuda ser necessária na Ucrânia, há tantas mais pessoas que precisam e que ficam na sombra! Acho que estou pior agora do que no início da pandemia porque, nessa época, não tinha tanto tempo para pensar com os miúdos em casa e a tentar ganhar dinheiro de outra forma. Nesta altura, a resiliência está a dar lugar a um estado mais depressivo, uma espécie de ‘deixa andar, não há nada a fazer’», constata Mélanie, revelando que não é acompanhada em Psicologia e/ou Psiquiatria por ter noção de que o dinheiro não é suficiente para cobrir todas as despesas. «Não tivemos médica de família durante a pandemia e as consultas demoram o seu tempo para serem marcadas».

«Estou em Inglaterra quase há sete anos. Viemos por não estar fácil em Portugal, tivemos uma empresa que não deu certo e deixámos o meu filho de 5 anos com os meus pais», narra Rute Teixeira, de 44 anos, que não esconde que se sente «muito ansiosa» desde o início deste conflito. «Custa-me muito ver todas aquelas imagens nas notícias e redes, não há um dia em que não chore», assevera, adiantando que fazer zapping tem sido o mais comum quando vê televisão. «Tenho de ir mudando de canal porque já não suporto mais. O meu filho tem 11 anos, está connosco agora e sente muito. Prefere não ver as notícias e não fala muito... Mas está bem», finaliza, partilhando que considera importante dizer que se sente, juntamente com o companheiro e o filho, «um pouco não bem-vinda» desde a concretização do Referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia em 2016, que culminou com o abandono da mesma.

E o papel das e dos influencers?

«Comecei a acompanhar uma senhora ucraniana e realmente entendo o impacto de sermos todo o dia bombardeados com estas situações. É um bocadinho aquilo que acontecia no início da pandemia porque a incerteza causa muita ansiedade. Há repercussões a nível económico, o medo de que a guerra se alastre e muito mais», indica a psicóloga clínica Petra Tavares que desempenha igualmente funções enquanto técnica de ação social no Centro Social Paroquial de Algueirão Mem-Martins – Mercês desde outubro de 2019. «Hoje recebemos um email a pedir ajuda para a comunidade de refugiados que está aqui».

«Estamos todos a ser afetados pela exposição às notícias e pelo contexto. O conflito atingiu o mundo. Estamos a assistir a uma guerra ao minuto: parece muito irreal e estamos ‘aqui ao lado’. A informação constante gera ansiedade. Os jornalistas fazem o seu trabalho e as pessoas têm de ser regradas e ter um filtro», aconselha, explicando que recomendou à cidadã ucraniana que acompanha que começasse a ativar o modo de voo no telemóvel e lesse notícias durante um curto espaço de tempo.

«Não vale a pena estarmos constantemente expostos aos mesmos estímulos. É óbvio que o problema existe, mas temos de ter a consciência de que devemos ter atualizações da situação, mas não mais do que isso. Não nos podemos expor tanto a estes gatilhos. É a questão do auto cuidado: estarmos focados em nós, nas nossas pessoas e nos nossos objetivos é fundamental em épocas como esta», raciocina a profissional mestre em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade Lusófona e pós-graduada em Psicopatologia e Psicoterapia da Criança e do Adolescente. «Temos pensamentos de preocupação, não sabemos aquilo que vai acontecer, temos medo de que surja a III Guerra Mundial, por isso… Devemos viver cada dia. É uma questão de gestão emocional. Estamos sempre à espera do pior, mas temos de pensar no agora».

«Essa minha doente sente-se culpada por ter família lá e ainda não ter conseguido trazê-la para cá. É normal que estejamos assoberbados, mas temos de pensar se podemos ajudar, fazer voluntariado, enviar alimentos e roupa, etc. E, claro, dosear as notícias, ter uma boa rede de contactos e apoiarmo-nos neles. Não podemos isolar-nos: temos de respeitar o nosso timing, exigirmos menos de nós se for preciso e falar. Conversar com quem está à nossa volta é essencial», recomenda a psicóloga que é igualmente especializada em Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações.

«Há quem deixe de fazer exercício, desconte na comida, não durma… Temos de pensar sempre no auto cuidado», no entanto, não consegue ficar em silêncio perante algumas partilhas que têm sido feitas nas redes sociais. A título de exemplo, a atriz Sandra Silva veiculou, no Instagram, uma story em que surgia a olhar para a câmara com a seguinte mensagem:_«Num dia tão triste, a @greensandnuts entregou-nos amor em caixinhas. Não nos conhecíamos mas sabem aquelas pessoas que vemos logo que são queridas e emanam amor? Foi isso», enquanto a influencer digital Inês Eugénio de Almeida publicou uma fotografia em que identificou três marcas e lê-se «Ainda nem acredito como é que em pleno século XXI existem este tipo de guerras... estou sem palavras. Com o coração desfeito só de pensar no pânico que as pessoas da Ucrânia devem estar a passar...».

«Não faz parte dos meus valores e, realmente, não vejo isso como algo benéfico porque é como se estivéssemos a desvalorizar aquilo que as pessoas têm sentido. Querendo ou não, temos uma comunidade de ucranianos muito grande em Portugal», aponta Petra Tavares. «No caso das outras partilhas, em que se aborda a questão sem referência a marcas, é diferente: não devemos parar a nossa vida. Se todos ficarmos em casa a ver as notícias o dia todo, vamos ficar doentes. Se a pessoa deixar de lado aquilo de que gosta, aí poderá entrar num estado depressivo».

«Por um lado é ridículo porque estão a fazer publicidade e, por outro lado, não podemos esquecer que uma figura pública tem a responsabilidade de partilhar e abordar estes este tipo de acontecimentos», clarifica Afonso. À sua vez, Sofia é assertiva: «Não vejo nem sigo» e Mélanie e Rute partilham da mesma opinião: «Qualquer um deve sentir-se angustiado».