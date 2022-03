"É um momento para ganhar. Simples. Não é para menos do que isso". Fernando Santos anuncia convocados para play-off do Mundial

O selecionador Fernando Santos anunciou, esta quinta-feira, os jogadores convocados para o play-off de apuramento para o Mundial'2022, no Catar.

O primeiro embate frente à Turquia está marcado para a próxima quinta-feira, dia 24 de março, pelas 19h45, no Estádio do Dragão. Se a seleção das quinas vencer, irá defrontar, também no Porto, o vencedor do jogo Itália - Macedónia do Norte, no dia 29 de março, às 19h45.

Para chegar à fase final do Mundial de 2022, Portugal precisa de vencer os dois encontros.

Na conferência de imprensa onde anunciou os eleitos para a equipa lusa, Fernando Santos disse que este "é um momento para ganhar. Simples. Não é para menos do que isso", ao destacar que o foco é "estar no Mundial".

"De todos nós, do povo. Não há muita mais conversa. Este é o momento para ganhar. Tudo o resto é menos importante", assinalou o selecionador.

Fernando Santos também realça que a escolha dos jogadores "foi feita mediante uma análise, sobretudo, realizada no último mês, para se ver como estavam", sublinhando que "estes convocados são os que estão em melhores condições para vencer os dois próximos jogos do play-off".

Confira a lista de convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício, Anthony Lopes, Diogo Costa;

Defesas: Cédric Soares, Diogo Dalot, João Cancelo, Gonçalo Inácio, José Fonte, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro;

Médios: Danilo, Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, João Moutinho, Matheus Nunes, Otávio e Bernardo Silva;

Avançados: André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix e Rafael Leão.