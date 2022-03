Ellen DeGeneres vai dar "milhões de dólares" aos funcionários do seu programa

‘Generosidade’ divulgada ainda no meio da polémica do ambiente de bastidores ser tóxico.





O último programa de Ellen DeGeneres vai para o ar no dia 26 de maio e segundo a imprensa norte-americana, a apresentadora pretende compensar os seus colaboradores pelo fim do formato.

O site Page Six adianta mesmo que Ellen e a Warner Bros, produtora do programa, vão dar bónus de "milhões de dólares" aos funcionários para garantir que estes não ficam lesados.

Segundo aquela publicação, a apresentadora "tem sido incrivelmente generosa" com os empregados desde que o programa começou, em 2003.

Sublinhe-se que esta informação surge mais de um ano após terem sido feitas várias denúncias públicas, por parte de ex-colaboradores, sobre o ambiente de bastidores do The Ellen Show ser tóxico e palco de assédio.

A situação levou a um pedido de desculpas da apresentadora que, embora não se tenha dirigido diretamente às acusações, assumiu responsabilidade por coisas "que nunca deveriam ter acontecido". "Eu sei que estou numa posição de privilégio e poder e percebo que com isso vem a responsabilidade, e eu assumo a responsabilidade pelo que acontece no meu show", disse Ellen num monólogo no início de um episódio do seu programa em setembro de 2020.