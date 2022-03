Rihanna diz que será uma mãe "psicopata"

A artista mundialmente famosa, que está no seu terceiro trimestre de gravidez, admitiu que “tudo é um desafio” enquanto está grávida, mas defende que uma rotina de beleza pode melhorar as coisas.





Rihanna está à espera do seu primeiro filho com A$AP Rocky e confessa que será uma mãe "psicopata".

"Sinto-me como se fosse esse o tipo de mãe que vou ser. Psicopata", confessa a cantora, de 34 anos, segundo a revista Elle.

A artista fez a declaração depois de lhe terem perguntado que mãe da franquia "The Real Housewives's" se inspira: "Heather Dubrow é tão chique enquanto mãe. Adoro a forma como ela permite que os filhos sejam como são. E isso é realmente inspirador para mim", explicou Rihanna.

No que toca ao melhor conselho que recebeu enquanto está grávida, Rihanna disse ter sido aconselhada a dormir o máximo possível, enquanto ainda pode. "Provavelmente o melhor conselho é dormir agora, porque não vou conseguir dormir muito mais tarde. Preciso de trabalhar nisso antes que seja uma coisa do passado", afirma.

A artista mundialmente famosa, que está no seu terceiro trimestre, também admitiu que “tudo é um desafio” enquanto está grávida, mas defende que uma rotina de beleza pode melhorar as coisas.

“Há um brilho na gravidez. Mas há também aqueles dias. Especialmente no terceiro trimestre, em que se acorda e se pensa: 'Oh, tenho de me vestir?' A maquilhagem de certeza ajuda a sentir-me como uma pessoa real", disse. "Concentrei-me muito na hidratação e no contorno".

Rihanna confessa que se sente mais bonita quando recebe o tratamento de beleza completo da sua equipa de profissionais. "Quando toda a minha equipa de glamour aparece num dia como hoje, sinto-me arrebatada", partilha.

Note-se que Rihanna anunciou a sua gravidez em janeiro deste ano e o namoro com o rapper começou no início de 2020.

Os visuais que a cantora usa estão muitas vezes na mira de várias figuras públicas. Nas stories da sua página de Instagram, Kim Kardashian destacou duas recentes imagens da cantora e mostrou-se apaixonada com os visuais de Rihanna. "Melhor estilo de grávida de sempre", escreveu a Kardashian.