Mensagem de Zelensky a anunciar rendição é falsa

Foi partilhado nas redes sociais um vídeo falso do Presidente da Ucrânia a pedir às pessoas para se renderem, chegando a passar na televisão ucraniana. A mensagem, contudo, já foi eliminada pelo Twitter, Youtube e Facebook.

"Acabou por não ser assim tão fácil ser o presidente", afirmou Volodymyr Zelenskyy, segundo noticia a Sky News. O líder ucraniano afirma, na mensagem falsa, que "decidiu devolver Donbass" à Rússia e que os esforços do seu exército na guerra "falharam". Note-se que a origem do vídeo, de cerca de um minuto de duração, é desconhecida.

"O meu conselho para vocês é que deponham as armas e regressem às vossas famílias. Não vale a pena morrer nesta guerra. O meu conselho é que vivam. Eu vou fazer o mesmo", termina a mensagem, que passou no canal Ukraine 24.

O vídeo é 'deepfake', uma técnica que utiliza a inteligência artificial para substituir rostos em vídeos e imagens com o objetivo de chegar o mais próximo possível da realidade. A Sky News chega mesmo a descontruir o clipe, explicando que a cabeça de Zelensky é demasiado grande quando comparada com o resto do corpo a que foi anexado de forma digital. Uma outra diferença tem que ver com a iluminação, que é diferente na cabeça, assim como o nível de pixelização.

Para além disso, o verdadeiro Volodymyr Zelensky emitiu mais tarde um comentário sobre a mensagem falsa. "Bom dia. Quanto à última provocação infantil com conselhos para depor armas, aconselho apenas que as tropas da Federação Russa deponham as suas armas e regressem a casa. Já estamos em casa, estamos a defender a nossa terra, os nossos filhos, as nossas famílias. Portanto, não vamos depor armas até à nossa vitória", disse num vídeo no Telegram.