"A gratidão a um professor dura até ao final da vida", diz Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo de Rebelo de Sousa visitou, esta quinta-feira, a Escola Portuguesa de Moçambique, onde teve lugar a sessão solene de entrega dos prémios Miguel Torga e Baltazar Rebelo de Sousa, o seu pai que, no período colonial, foi governador-geral de Moçambique, entre 1968 e 1970.

O Presidente da República realçou a importância dos professores e a ligação que mantêm com os seus alunos que, "em qualquer lado do mundo, não se esquecem dos momentos" que passaram juntos.

"A gratidão a um professor dura até ao final da vida", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que considerou ainda que os bons professores não envelhecem tão depressa quanto os demais, pois "todos os anos têm desafios novos".

"Eu aprendi mais com as minhas alunas e alunos do que ensinei", destacou o antigo professor catedrático que afirma que a cada nova geração, existem novas ideias e formas de ver o mundo.

O chefe de Estado chegou na manhã desta quinta-feira a Moçambique para uma visita oficial de quatro dias, que estava inicialmente marcada para janeiro mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.