Tropas russas bombardeiam escola em Merefa

As tropas russas bombardearam esta madrugada uma escola na cidade de Merefa, próxima de de Kharkiv, matando 21 pessoas. Outras 25 pessoas ficaram feridas, das quais 10 estão em estado grave, informa o gabinete do procurador regional de Kharkiv, na sua página do Facebook.

O ataque, diz a mesma fonte, aconteceu por volta das 3h30 locais. Ainda não se sabe se haverá crianças entre as vítimas mortais.

Note-se que os cidadãos que estão em Mariupol estão a ficar sem água, escreve o The Guardian. O jornalista Lorenzo Tondo, que se encontra no local, publicou um tweet onde mostra uma imagem de civis a derreterem blocos de neves em pacotes de sumo, com ajuda de fogo, para fazer frente à escassez.

“Cidadãos encurralados em Mariupol estão a ficar sem água. Derretem neve e usam um pacote de cartão como jarro”, diz a publicação.