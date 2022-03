Arnold Schwarzenegger envia mensagem a Vladimir Putin

Através de um vídeo na sua página de Twitter, Arnold Schwarzenegger pediu ao presidente russo para "parar com esta guerra" entre a Rússia e a Ucrânia.

No vídeo partilhado, o também antigo governador da Califórnia contou a sua história com a rússia e deixou uma mensagem a Vladimir Putin:

"Ao presidente Putin, eu digo: Foste tu que começaste esta guerra. És tu que estás a liderar esta guerra. Tu podes parar esta guerra", disse.

Na mesma publicação, o ator mostrou a sua admiração por quem protestou contra a guerra: "O mundo viu a vossa bravura. Sabemos que vocês sofreram as consequências da vossa coragem. Foram presos. [...] São os meus novos heróis".

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV