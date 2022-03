O sofá, ou o pior que pode estar para vir

Por Inês Fernandes, Professora Associada da Universidade Lusófona do Porto

Os cidadãos da União Europeia assistem a uma guerra que mostra a força do autoritarismo, da desinformação e de um imperialismo que ingenuamente se acreditava já não existir. Assistem à destruição dos próprios valores fundamentais defendidos pela União: Dignidade Humana, Liberdade, Democracia, Igualdade, Estado de Direito, Direitos Humanos e Paz. Valores partilhados para que possam afirmar-se a Inclusão, a Tolerância, a Justiça e a Solidariedade. Assistem, no sofá, através dos seus smartphones, tablets e televisões, a um povo que vive em caves e estações de metro, embalado por sirenes, em que o frio entra nos ossos e tudo vai faltando para aquecer.

Alguns cidadãos da União, cansados das notícias – porque, afinal, o sofrimento humano não é entretenimento – mudam o canal, procuram esquecer que têm a guerra à porta. E culpam os russos enquanto carregam no botão do comando, ajeitando-se no sofá.

Mas outros cidadãos da União existem que se levantam do sofá. Percebem que o que está em causa não se resolve com a mudança de canal. Acodem os refugiados, mobilizam-se em múltiplas formas de solidariedade e sabem que não são ‘os russos’. É a consequência da negação dos valores pelos quais vale a pena lutar. Percebem que esta guerra – palavra indizível em território russo – é, para muitos cidadãos russos, uma ‘operação especial’. E que, para aqueles cidadãos russos que a sabem, dizem e contestam, significa a detenção e também já um crime punido com pena de prisão até quinze anos. Significa arriscar a liberdade pela verdade. Significa uma solidariedade mais dura e menos reconhecida. Aqueles cidadãos russos que acreditam que é uma ‘operação especial’ representam, afinal, a vitória da negação dos valores em que assenta a União.

O povo ucraniano combate uma guerra desigual. Luta por si e pelos valores em que nós, europeus, devemos acreditar. Luta em inferioridade militar, com supremacia na crença que prevaleça o ideário europeu.

O que está em causa é uma guerra pela democracia, pela ideia de Europa. O pior que pode estar para vir é os cidadãos da União não se levantarem do sofá.