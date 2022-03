Ursula Von der Leyen garante início do caminho europeu da Ucrânia e "apoio inabalável" a Zelensky

Já arrancou o processo da Ucrânia para entrar na União Europeia (UE), anunciou, esta sexta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, dando a sua palavra ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Assegurei ao Presidente Zelensky o apoio inabalável da UE. O caminho europeu da Ucrânia já começou", confirmou Von der Leyen numa publicação na rede social Twitter, após uma videoconferência entre os dois líderes.

