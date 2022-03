Vídeo mostra mais de 100 carrinhos de bebé vazios em Lviv para representar as crianças que já morreram na Guerra

Mais de 100 carrinhos de bebé foram colocados, esta sexta-feira, numa praça da cidade ucraniana de Lviv, para representar as crianças mortas pelas forças russas desde o início da invasão à Ucrânia.

Pelo menos 109 crianças morreram e outras 130 ficaram feridas desde o início da ofensiva russa, segundo dados da Procuradoria-Geral da República da Ucrânia.

No total, a guerra já causou pelo menos 780 mortos e 1.252 feridos.

Várias fotografias e vídeos dos carrinhos de bebé em Lviv têm sido partilhadas nas redes sociais.

Veja aqui um exemplo, partilhado pelo chef, de fama internacional, José Andrés no Twitter.

Watch these 12 seconds… Sent to me by @WCKitchen team this morning, right now at Market Square in Lviv over 100 empty strollers are reminding the world of all the children who have been killed in Ukraine since the invasion started… We can’t turn away, the attacks must stop! pic.twitter.com/hG8FDS1LyH