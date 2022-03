Chef Michel da Costa morre aos 77 anos

O chef Michel da Costa morreu, esta sexta-feira, aos 77 anos, revelou o grupo de restauração Olivier, gerido pelo seu filho também chef Olivier.

Michel da Costa "celebrizou-se em Portugal perante várias gerações com os seus programas televisivos na RTP no final da década de 1970 e nos anos 80, bem como na SIC, nos anos 90", lê-se no comunicado do grupo.

O grupo de restauração lembra ainda que Michel da Costa, distinguido pelo Guia Michelin na década de 1970, foi também "responsável pelo banquete de entrada de Portugal na União Europeia (então CEE)" e "representou o país em várias ocasiões em cidades como Viena, Nova Iorque, Rio de Janeiro, Maastricht e Sidney".