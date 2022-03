Mais de 120 mortes e 78.464 casos de covid-19 na última semana em Portugal

A DGS já divulgou o boletim semanal com informações sobre a situação epidemiológica da covid-19 da última semana, segundo o qual morreram 123 pessoas infetadas e foram diagnosticadas mais 78.464 casos.

Em relação ao boletim da semana passada, há menos 811 novos casos, com a incidência a descer 1%, já o índice de transmissibilidade R(t) está nos 1,02.

Em relação ao número de óbitos associados ao coronavírus também houve uma descida, tendo sido registados menos 39 mortes do que na semana anterior.

Lisboa foi a região com mais diagnósticos positivos entre 8 e 14 de março, com 31.950 casos, seguida do Centro com 15.894. O Norte registou 13.103 infeções.

No que diz respeito à distribuição geográfica dos óbitos, o Centro foi a região onde morreram mais pessoas (38) com covid, seguindo-se a Grande Lisboa, que registou 36 mortes; o Norte, com 25; o Alentejo, com 11; o Algarve, com oito;, a Madeira, com três; e os Açores, com duas.

Atualmente, estão internadas 1.140 pessoas com covid-19, 66 das quais nos cuidados intensivos, dados que demonstram também uma descida nas hospitalizações quer em enfermaria quer em UCI.