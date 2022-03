Guiar mais devagar e trabalhar a partir de casa. Conheça os dez conselhos da AIE para poupar combustíveis

Baixar o limite de velocidade permitida, trabalhar a partir casa três dias por semana, pelo menos um dia sem carros nas cidades e tornar transportes públicos mais baratos, são algumas das recomendações da Agência Internacional de Energia para reduzir rapidamente o consumo de petróleo, no contexto atual risco do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

“O mundo pode enfrentar o seu maior choque de fornecimento de petróleo em décadas, com enormes implicações para as economias e as sociedades”, escreveu o diretor executivo da agência, Fatih Birol no Twitter, onde também partilhou as propostas.

