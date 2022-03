Auriol Dongmo arrecada título de campeã mundial no lançamento do peso

Auriol Dongmo sagrou-se esta sexta-feira campeã do mundo de lançamento do peso nos Mundiais em pista coberta, em Belgrado, com um novo recorde nacional, de 20,43 metros.

A portuguesa, que ficou em quarto nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, abriu o concurso com dois lançamentos de 19,32 metros, depois seguiram-se dois nulos, e eis que veio o grande lançamento de 20,43 metros.

Em segundo lugar ficou Chase Ealy, norte-americana - com um lançamento de 20,21 - e em terçeiro a neerlandesa Jessica Schilder, que conseguiu uma distância de 19,46.