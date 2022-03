McDonald's fecha na Rússia? Já há alternativa

A Rússia arranjou uma alternatica ao McDonald's, depois da empresa de fast-food ter fechado as portas no país devido à guerra. O nome da nova cadeia chama-se Uncle Vanya, Tio Vanya, em português.

O logótipo da empresa é semelhante, tanto no design como nas cores: um "B" amarelo num fundo vermelho, fazendo lembrar o famoso "M" do McDonald's. Note-se que o "B" no alfabeto cirílico corresponde à letra "V" - de Vanya.

Os restaurantes ainda não abriram. A nova cadeia, disse um membro do governo russo, irá ocupar o lugar da marca estadunidense. "Os empregos devem ser preservados e os preços reduzidos", disse.

Trademark squatting has begun in Russia.



On March 12th, a trademark application was filed for the McDonald's logo with the words "Uncle Vanya."



The Russian State Duma had earlier suggested that Russia would replace all McDonald's with "Uncle Vanya's."



