BESA. Banqueiros fazem 'voar' centenas de milhões

por Felícia Cabrita e Maria Moreira Rato

O Ministério Público prepara-se para acusar o empresário luso-angolano Álvaro Sobrinho de ter retirado do antigo BES Angola (BESA), em proveito próprio e durante a sua presidência, entre 2010 e 2013, cerca de 340 milhões de euros. Terá praticado assim 13 crimes de abuso de confiança e sete crimes de branqueamento, sobre os quais o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) reuniu novas provas. Para além de Sobrinho, o Nascer do SOL apurou que Ricardo Salgado, Amílcar Morais Pires, administrador financeiro responsável pelos vários empréstimos do BES ao BESA, e Hélder Bataglia (administrador do BESA com Álvaro Sobrinho) foram igualmente constituídos arguidos.

O empresário foi convocado esta semana para prestar declarações no DCIAP, onde decorre o inquérito, depois de aqui terem chegado novas provas dos alegados crimes.

Segundo o Nascer do SOL apurou, Sobrinho, acompanhado do advogado, recusou prestar declarações, o que é um direito dos arguidos. Os procuradores do DCIAP ordenaram então a sua comparência junto do juiz de instrução do processo, Carlos Alexandre, para fixação de novas medidas de coação, alegando estar em causa perigo de fuga.

Carlos Alexandre concordou com o MP e aplicou a Sobrinho a mesma caução que aplicou recentemente ao ex-ministro da Economia Manuel Pinho (arguido no caso EDP): seis milhões de euros, o valor mais elevado de sempre de uma caução judicial aplicado em Portugal.

Além disso, e até prestar a caução, o empresário não se pode ausentar do país e do espaço Schengen, mas também tem de se apresentar trimestralmente perante as autoridades portuguesas, de acordo com informação veiculada pelo Conselho Superior da Magistratura num comunicado enviado às redações na passada quinta-feira.

Por fim, não se pode esquecer que o montante de 350 milhões de euros integra os 400 milhões de euros que o MP pensa que beneficiaram figuras como Salgado, Morais Pires (o braço-direito de Salgado) e Bataglia.

