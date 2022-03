Alexandre Fonseca CEO global da Altice

«Lisboa será um dos polos de gestão do grupo Altice a nível internacional». A garantia foi dada por Alexandre Fonseca que, a partir de 2 de abril, passará a assumir a função de co-CEO da Altice Europa levando consigo o seu braço direito, André Figueiredo, acumulando ainda o cargo de chairman da operadora no mercado nacional.

Ana Figueiredo vai assumir as rédeas da operação em Portugal. Até aqui, exercia as funções de CEO na Altice Dominicana. A responsável diz estar «preparada para fazer crescer esta empresa, a operação, exportar o talento, a engenharia e a capacidade de gestão além fronteiras», garantindo que vai pedir uma reunião ao regulador.

Ao mesmo tempo, vai ser criada na Altice Europe uma estrutura de três responsáveis, a quem as diversas operações europeias vão reportar. E com estas alterações Alexandre Fonseca deixa uma garantia: «Passa a haver uma entidade com responsabilidade de assegurar que as equipas de gestão entregam os resultados e têm as mesmas prioridades do grupo e dos acionistas», disse em conferência de imprensa, acrescentando que «todas as operações são autónomas, a gestão totalmente autónoma, e têm de prestar contas àquilo que é a estrutura de grupo e as prioridades do grupo».

Estas mudanças têm um objetivo: criar «sinergias, melhoria do serviço ao cliente, rentabilidade das operações e maiores eficiências nas operações no terreno».

Consolidação é o futuro

O homem forte das telecomunicações lembra que este é um momento em que no mercado europeu se discute movimentos de consolidação no setor das telecomunicações, defendendo que essa é uma evidencia no mercado europeu nos próximos meses.

Mas deixa uma ressalva: Portugal é «mau exemplo», nessa matérias, voltando a afastar um cenário de eventual venda da operação no mercado nacional. «Sobre o não tema da venda, Drahi já disse várias vezes que a operação não está à venda», chamando a atenção para a «confiança dos acionistas em Portugal, nas operações em Portugal, e na sua continuidade».

Recorde-se que Alexandre Fonseca está na Altice desde 2012. Foi chief technology officer (CTO) entre junho de 2015 e novembro de 2017 e assumiu a presidência da Altice Portugal nesse mês, levando-a líder de mercado. Ainda não são conhecidos os resultados de 2021, mas até setembro , a operadora alcançou lucros operacionais de 639,1 milhões de euros.