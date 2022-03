Agente da PSP está a "lutar pela vida" após ser agredido por um grupo junto a uma discoteca em Lisboa

Quatro agentes da PSP foram agredidos esta manhã de sábado, tendo sido internados num hospital. Os polícias, que estão fora de serviço, estavam no exterior de uma discoteca, quando interviram num conflito entre várias pessoas.





Notícia atualizada ao 12h45, com o comunicado da PSP

Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) está em estado grave no hospital, "a lutar pela vida", após um conflito junto a uma discoteca, em Lisboa. As agressões resultaram em quatro agentes internados.

Segundo um comunicado da PSP divulgado este sábado, os quatro polícias estavam fora de serviço e, ao avistarem um conflito, pelas 6h30 de hoje, no exterior de uma discoteca, "imediatamente intervieram, como era sua obrigação legal, para tentaram colocar termo às agressões". De acordo com a CNN Portugal, este desentendimento foi entre um grupo de jovens e os seguranças da discoteca.

"De imediato, um dos grupos, com cerca de 10 pessoas, atacou os polícias, agredindo-os violentamente", sendo que um dos agentes foi "empurrado e caiu no chão, onde continuou a ser agredido com diversos pontapés, enquanto os restantes polícias continuavam também a defender-se das agressões", explica a força de segurança.

Os agressores colocaram-se em fuga, pelo que não foi possível descobrir a sua identidade, revela ainda a PSP, ao notar que os agentes seguiram para o hospital, "estando um deles em estado crítico, a lutar pela vida".

"A ocorrência foi comunicada à Policia Judiciária, por os atos praticados poderem configurar a prática de crime de homicídio, na forma tentada", realça ainda a força de segurança. Em coordenação com esta autoridade judiciária, estão a decorrer todas as diligências para identificar os autores das agressões.

A PSP sublinha que os agentes, "apesar de não estarem em serviço, não deixaram de intervir, cumprindo com a sua condição policial, tentando manter a ordem pública a integridade física dos concidadãos que servimos".

Foi disponibilizado acompanhamento psicológico aos polícias intervenientes e aos seus familiares, indica ainda a força de segurança, apelando às pessoas "que frequentam as áreas de diversão noturna" que "adotem comportamentos ordeiros e que evitem confrontos e agressões, pois colocam em perigo a integridade física e a vida de terceiros".

"Toda a família policial da PSP está solidária na luta pela vida, travada pelo nosso irmão de armas", observa ainda em comunicado.