Se a Rússia não for travada, outros "agressores no mundo começarão outras guerras", afirma Zelensky

Tal como nos têm habituado, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recorreu às redes sociais para mostrar a destruição que é criada de dia para dia nas várias cidades ucranianas, ao alertar o mundo de que se a Rússia não for detida e punida “agora” pela sua invasão ao território ucraniano, outros “agressores no mundo começarão outras guerras”.

Zelensky publicou inúmeras fotografias na rede social Instagram, onde demonstraram o estado drástico das cidades ucranianas e o desespero dos cidadãos devido ao ataque russo. Na descrição, o líder ucraniano deixou uma mensagem: “Se a Rússia não for detida agora, se a Rússia não for punida agora, outros agressores no mundo começarão outras guerras. Em diferentes regiões do mundo. Em diferentes continentes. Onde quer que um Estado sonhe em conquistar os seus vizinhos”.

O Presidente ucraniano tem usado as redes sociais como arma para travar a ofensiva militar russa, ao partilhar várias fotografias e comunicados em vídeo nas suas páginas oficiais de Instagram, Facebook e Twitter.

A invasão da Ucrânia por parte da Rússia já segue pelo 24.º dia. De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas (ONU), pelo menos 847 pessoas entre a população civil morreram e 1.399 sofreram ferimentos, entre as quais mais de 140 crianças, até ao final do dia de sexta-feira. Mais de 3,3 milhões de refugiados ucranianos fugiram para os países vizinhos.