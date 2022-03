Meghan Markle substituída por Camila Parker Bowles no cargo de embaixadora do Teatro Nacional britânico

Meghan Markle perdeu o seu cargo de embaixadora no Teatro Nacional britânico para a madrasta, Camila Parker Bowles. A saída da Duquesa de Sussex deste cargo já tinha sido anunciada em fevereiro do ano passado.

O diretor do emblemático teatro anunciou que a Duquesa da Cornualha vai suceder Markle nas funções de embaixadora. Esta é a primeira vez que outro membro da família real assume um cargo que estava nas mãos da Duquesa de Sussex.

"A Duquesa partilha a nossa crença de que o teatro enriquece as nossas vidas de muitas maneiras e que todos deveriam ter acesso às artes e à criatividade, independentemente do lugar do mundo onde se encontrem", assinalou o diretor do teatro, Rufus Norris, numa declaração, citada pela Page Six.

"A Duquesa tem demonstrado um grande apoio à nossa indústria durante toda a pandemia, e estou ansioso por trabalhar com Sua Alteza Real durante muitos anos", realçou ainda.

Por enquanto, Meghan Markle ainda continua a apoiar duas organizações: Smart Works Charity, que ajuda as mulheres a vestir-se e a preparar-se para entrevistas de emprego, e um grupo de bem-estar animal chamado Mayhew.

No entanto, não foi apenas Markle que ficou excluída deste tipo de projetos da família real.

O príncipe Harry foi dispensado do seu cargo de embaixador da Liga de Râguebi e do Sindicato de Râguebi. A sua cunhada Kate Middleton, uma fã de longa data deste desporto, assumiu o papel.

Recorde-se que, em 2020, os duques de Sussex anunciaram que iriam abandonar as funções como membros superiores da família real e entrariam num período de um ano de experiência. Desde então, o casal oficializou a saída do país e mudou-se para a Califórnia, nos Estados Unidos.