Chuva de cores. Priyanka Chopra e Nick Jonas festejam tradição indiana

Para celebrar a chegada da primavera, Priyanka Chopra e Nick Jonas fizeram o seu próprio Holi - Festival das Cores -, uma tradição da cultura indiana. Esta foi a primeira comemoração do casal após serem país no início do ano, por via de uma barriga de aluguer.

O casal partilhou fotografias e vídeos nas redes sociais, esta sexta-feira, juntamente com um grupo de amigos que se uniu a Priyanka e Nick no Holi.

"Poder encontrar alguma alegria numa altura em que o mundo se sente tão assustador é uma bênção tão grande", disse a atriz de origem indiana numa das publicações. "Feliz holi a todos. Obrigado aos nossos amigos e família por jogarem holi como os desi's do do! Sinto-me abençoada", sublinhou.

Já Nick Jonas partilhou um vídeo no TikTok, acompanhado pela música "Holi Song" da cantora Arun Dev Yadav e pela descrição: "Holi foi aceso".