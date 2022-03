Sporting dá volta ao marcador e vence Vitória de Guimarães por 3-1

O Sporting venceu, este sábado, o Vitória de Guimarães por 3-1, no Estádio D. Afonso Henriques, num jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga Bwin.

Foram os vimaranenses que estrearam o marcador, aos 21', com um golo do colombiano Oscar Estupinan. No entanto, antes de árbitro Fábio Veríssimo apitar para o intervalo, Sarabia concretizou uma grande penalidade, levando os 'leões' para a segunda parte com igualdade no marcador.

De realçar que, ainda na primeira parte, o treinador do Vitória de Guimarães, Pepa, foi expulso aos 28', ficando maior parte do tempo da partida fora do campo.

O avançado Paulinho colocou o Sporting à frente do jogo, aos 70', ao passo que o ex-vimaranense Marcus Edwards selou o resultado final, com um golo de categoria, sendo este o primeiro golo do inglês com o emblema dos 'leões' ao peito, depois de trocar o Vitória de Guimarães pelo Sporting no mercado de inverno desta época.

A segunda parte também ficou marcada por desentendimentos nas bancadas do D. Afonso Henriques, entre os adeptos da casa e a polícia, tendo sido arremessados acentos do estádio para a força de segurança.

Desta forma, o Sporting continua a perseguir o primeiro lugar, detido pelo FC Porto, e a consolidar o segundo lugar, com 67 pontos. Já o Vitória de Guimarães perde pela segunda vez consecutiva, ficando com o sexto lugar em risco, uma vez que soma 36 pontos, só mais dois do que o Estoril, que vai visitar o Benfica no Estádio da Luz amanhã.