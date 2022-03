Jovem de 23 anos morre na sequência do despiste de um carro que depois caiu em rio

Um jovem de 23 anos morreu, na madruga deste domingo, em Tagilde, Vizela, na sequência de um despiste de um carro. Depois do despiste, o veículo terá caído no rio Vizela, junto à Ponte da Aliança. O condutor da viatura, outro jovem com 21 anos, sobreviveu com ferimentos ligeiros.

De acordo com o site Notícias do Minuto, o alerta foi dado pelas 2h52, sendo que, quando os Bombeiros Voluntários de Vizela chegaram ao local, o condutor do veículo já tinha cnseguido abandonar o veículo pelo seu próprio pé, tendo este sido depois transportado para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães.

O jovem de 23 anos foi depois resgatado da viatura já em paragem cardiorrespiratória, pela mesma corporação. Apesar das manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Vizela, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Senhora da Oliveira e a Guarda Nacional Republicana.