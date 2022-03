Rússia volta a usar mísseis hipersónicos

"Uma grande reserva de combustível foi destruída por mísseis Kalibr, disparados do Mar Cáspio, bem como mísseis balísticos hipersónicos disparados pelo sistema aeronáutico Kinjal do espaço aéreo da Crimeia", lê-se num comunicado do Ministério da Defesa russo.





A Rússia anunciou este domingo que voltou a utilizar, pelo segundo dia consecutivo, mísseis hipersónicos na Ucrânia, destruindo assim uma reserva de combustível do exército ucraniano no sul do país.

"Uma grande reserva de combustível foi destruída por mísseis Kalibr, disparados do Mar Cáspio, bem como mísseis balísticos hipersónicos disparados pelo sistema aeronáutico Kinjal do espaço aéreo da Crimeia", lê-se num comunicado do Ministério da Defesa, citado pela agência francesa AFP.

O ministério informou ainda que o ataque ocorreu na região de Mykolayiv, não especificando, contudo, o dia.

De acordo com o ministério russo, o alvo destruído foi "a principal fonte de combustível para os veículos blindados ucranianos" colocados no sul do país.

Na manhã de sexta-feira, as autoridades ucranianas denunciaram um ataque, com seis mísseis, contra um quartel na região de Mykolayiv, perto do Mar Negro, sendo qu este poderá ter causado dezenas de mortos.