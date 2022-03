Bolsa de Lisboa arranca segunda-feira com menos empresas e mais energia

O principal índice bolsista português arranca esta segunda-feira com menos empresas e com novo nome. Passa a ser apenas PSI, em vez de PSI20, e vai contar apenas com 15 empresas cotadas, abaixo das 21 que em média integram os índices de referência das praças europeias, refere a BA&N.

O novo índice PSI perdeu a Novabase, Pharol, Ramada e Ibersol. Cinco das 15 cotadas estão ligadas ao setor energético: EDP, EDP Renováveis, Galp, Greenvolt e REN.

De acordo com o research da BA&N, o PSI é “um dos cabazes mais pequenos entre as praças dos países da UE”, superando apenas seis dos índices de referência dos 27 países da UE.

Portugal passa a ter um 'benchmark' apenas com mais títulos que a Eslováquia, Chipre, Eslovénia, Luxemburgo, Croácia e República Checa, mas os mesmos que a Bulgária, e fica atrás de outras economias do leste da Europa, como a Polónia ou a Roménia, indica a análise da BA&N.

A mesma informação diz ainda que as 15 cotadas do índice PSI da praça lisboeta é “reduzido quando comparado com aquela que é a média de cotadas presentes nos índices de referência das praças dos vários países europeus: 21 empresas”.