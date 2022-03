Uganda. Presidente do Parlamento morre aos 57 anos

Jacob Oulanyah foi visto pela última vez no Parlamento em dezembro de 2021 e, na altura, havia presidido apenas a algumas sessões





O presidente do Parlamento do Uganda, Jacob Oulanyah, morreu aos 57 anos, devido a doença não revelada, num hospital nos Estados Unidos da América (EUA), onde estava internado, anunciou o Presidente do país, Yoweri Museveni.

Jacob Oulanyah foi visto pela última vez no Parlamento em dezembro de 2021 e, na altura, havia presidido apenas a algumas sessões, incluindo aquela da aprovação do projeto de lei do Fundo Nacional de Previdência Social que permitia o acesso, a médio prazo, às poupanças dos seus membros.