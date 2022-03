Guerra. “Estado não se imiscui” na participação

O Presidente da República garantiu que a participação de cidadãos portugueses na guerra na Ucrânia “é uma realidade em que o Estado não se imiscui”.

No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa não quis comentar a decisão judicial que permitiu que Mário Machado deixasse de cumprir a medida de coação de apresentações periódicas às autoridades, para se deslocar à Ucrânia, uma vez que é arguido num processo de incitamento ao ódio racial e violência nas redes sociais. “Não tenho de me pronunciar sobre essa questão. Isso é o poder judicial, não é propriamente o Estado. Nem o Presidente, nem a Assembleia da República, nem o Governo, nem a Administração [Pública], nem naturalmente as atividades da Defesa” disse o chefe de Estado.

A Frente Unitária Antifascista lamenta a decisão do TIC “para justificar a perigosa decisão de deixar um indivíduo desta perigosidade em liberdade”, acrescentando que “basta ler o currículo judicial de Mário Machado dos anos 90 aos dias de hoje, para perceber que a noção de humanismo lhe é totalmente estranha e até contrária, como o comprovam os vários crimes pelos quais este indivíduo foi detido inúmeras vezes”.

Também o SOS Racismo já tinha repudiado a decisão do tribunal quanto ao pedido de Mário Machado para deixar de estar obrigado ao cumprimento de uma medida de coação, no âmbito de um processo-crime em que é arguido por indícios de posse ilegal de arma, discriminação racial, discurso e propagação de ódio na Internet, para ir combater para a Ucrânia. Para a organização, a justiça portuguesa legitimou um nazi.