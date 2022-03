Cervejas sobem preço devido à guerra e aumento de energia

Depois da multinacional holandesa Heineken ter anunciado que ia aumentar os preços de cerveja durante este ano, por forma a compensar os aumentos de custos operacionais a que está sujeita é a vez do grupo Super Bock afirmar que o “aumento generalizado da energia e combustíveis”, assim como de outras matérias imprescindíveis à produção das bebidas, “tornou inevitável ajustamentos pontuais” que estão a tentar minimizar.

Fonte oficial do grupo disse à Lusa que “entre as consequências conhecidas encontra-se não só o aumento nos custos dos cereais como também de outras matérias-primas que são imprescindíveis à produção das” suas bebidas, “como são o vidro e o PET, além do aumento generalizado da energia e combustíveis”.

Ainda assim, garante que esta subida de preços não se deve apenas à guerra, ao afirmar “que tem vindo a desenvolver nos últimos anos vários projetos que permitem à empresa não utilizar tantos recursos na produção dos seus produtos”. Ao mesmo tempo, tem vindo a reduzir o número de viagens de camiões vazios, apostando também numa frota mais ‘verde’ que inclui viaturas mais eficientes e menos poluentes. “Temos conseguido mitigar não apenas o impacto ambiental, mas também atenuar os impactos nos custos de transporte, tema especialmente crítico nos dias atuais”, afirmou.

Já a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC), dona da Sagres, não prevê, até ao momento, problemas de fornecimento de matérias-primas, uma vez que não depende dos fornecimentos da Ucrânia e Rússia. No entanto, reconhece que os dois principais impactos na SCC passam pelo reflexo do aumento no gás natural e da eletricidade, bem como do combustível utilizado nos transportes”.

Recorde-se que, a meio de fevereiro, a decisão da Heineken consta no relatório de apresentação de resultados referente a 2021, com a fabricante de cerveja a antecipar que espera “um impacto significativo da inflação e das pressões da cadeia de suprimentos. Mais especificamente, esperamos que os nossos custos por hectolitro cresçam na casa dos dois dígitos”, devido ao “forte aumento [de preços] de matérias-primas, energia e transportes”.