Efemérides de 21 de Março (2022)

1804 Foi adoptado há 218 anos em França o Código Civil francês, o Código de Napoleão, que influenciou os diplomas posteriores em todo o mundo, sobretudo no Ocidental, criando muitos direitos aos cidadãos.

1871 O Imperador Guilherme I (1797-1888, entronizado em 61) inaugurou há 151 anos o 1º Parlamento alemão (na altura da unificação consolidada do País) e concedeu ao estadista Otto von Bismarck (1815-98) o título de Príncipe Imperial.

1939 Em mais um passo na direcção da II Guerra que começaria em Setembro, o chanceler (desde 1933) Adolf Hitler (1889-1945) renunciou há 83 anos ao pacto de não agressão com a Polónia (assinado em 34), e reclamou a devolução de Danzig.

1950 O chanceler democrata-cristão (1949-63) alemão Konrad Adenauer (1876-1967) propôs há 72 anos a constituição de uma união económica entre a França e a República Federal da Alemanha (na génese da futura UE).

1962 O ministro português da Educação (1961-62) Lopes de Almeida (1900-80) proibiu há 62 anos, em pleno salazarismo, as comemorações do Dia do Estudante, desencadeando a crise académica de 1962 (um dos maiores movimentos contra o anterior regime, em que se distinguiram figuras como a do falecido ex-Presidente Jorge Sampaio).

1965 O pacifista e activista negro Martin Luther King Jr. (1929-68) liderou há 57 anos 3200 pessoas no início da 3ª marcha pelos direitos civis de Selma até Montgomery, no Alabama.

1968 O ditador Oliveira Salazar decretou há 54 anos a deportação de Mário Soares para a ilha de São Tomé.

1971 Foi aprovado há 51 anos o programa de base da Intersindical, com a reivindicação da liberdade de associação, da possibilidade de negociação e do direito à greve.

1993 Abriu ao público há 29 anos uma das obras públicas mais emblemáticas do cavaquismo, o Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

2015 A maré do século, um fenómeno em que surge um inabitual alinhamento do Sol com a Lua, elevou as águas do Atlântico até ao máximo de 14,6 metros de altura.

2017 A CGD anunciou há 5 anos, em nota interna, que deixava de pagar aos seus trabalhadores o subsídio de refeição durante os dias de férias.

2021 Em Miami impôs-se há 1 ano um estado de emergência e um toque de recolher, enquanto grandes multidões vinham para a zona em férias de Primavera.