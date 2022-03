Chuva vai continuar a cair durante esta segunda-feira

Se já tinha guardado o chapéu de chuva é melhor ir buscá-lo de novo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que a chuva vai continuar a cair em todo o território continental nesta segunda-feira, prevendo ainda trovoadas nas regiões do Centro e do Sul.

Segundo o instituto, o céu vai estar “geralmente muito nublado”, sendo esperados “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes”, e ocasionalmente “acompanhados de trovoadas nas regiões Centro e Sul até meio da tarde”.

Além disso, está prevista a queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e é esperado vento por vezes forte nas terra altas.

O IPMA prevê também uma "pequena descida" das temperaturas, sendo que a máxima vai variar entre os 20 graus, em Braga, e os nove, na Guarda e a a mínima entre os 11 graus, em Lisboa, Faro e Aveiro, e os cinco graus, na Guarda.