Anel suspeito levanta rumores do casamento secreto entre Kylie Jenner e Travis Scott

Estão a circular rumores de um casamento secreto entre Kylie Jenner e Travis Scott. Tudo por causa de uma fotografia que a empresária publicou nas Stories do seu Instagram.

Na imagem, era possível ver que Kylie tinha um anel ‘suspeito’ na mão esquerda, com que segurava uma carteira. A joia tinha um diamante, a pedra preciosa preferida para uma aliança.

O pormenor não passou despercebido aos fãs do casal e assim nasceu a especulação sobre um eventual casamento secreto.

Os rumores não foram, no entanto, confirmados oficialmente nem por Travis Scott nem por Kylie Jenner.

Recorde-se que a mais nova do clã Kardashian/Jenner, de 24 anos, namora com o rapper, de 30, desde 2017, tendo havido no entanto um interregno na relação, que foi retomada e celebrada este ano com o nascimento do seu segundo filho.