Já há 500 estudantes ucranianos inscritos em escolas portuguesas

Já estão oficialmente inscritos em escolas portuguesas cerca de 500 estudantes ucranianos, informou esta segunda-feira o ministro da Educação, acrescentando que o número aumentará.

Em resposta aos jornalistas, Tiago Brandão Rodrigues disse, esta segunda-feira, que as crianças refugiadas que chegam a Portugal são introduzidas no sistema educativo, e avançou que este número já vai em 500. O último balanço tinha dado conta de 300 estudantes.

O número, disse o ministro, poderá não ser fiável e é passível de aumentar, uma vez que "as pessoas chegam e não vão logo à escola inscrever-se".

"Precisam de um sítio para descansar, para viver, começam a procurar trabalho", considerou, adiantando que o processo está a ser feito em articulação com o IEFP e com a Segurança Social de modo a que seja "o mais suave possível".

As crianças que agora chegam a Portugal serão integradas em turmas já existentes e vão passar por um processo de imersão na língua portuguesa através da disciplina "português língua não materna", sendo que depois, "paulatinamente, vão entrando no currículo".

Tiago Brandão Rodrigues lembrou ainda a reunião de ministros da Educação da União Europeia na qual participou, assim como o ministro da Educação ucraniano, e no qual se discutiram as preocupações sobre as crianças que, devido à invasão russa, se vêm forçadas a deixar as suas casas.

O ministro adiantou que já saíram do país 1,5 milhões de crianças, mas que nele permaneceram mais seis milhões em idade escolar, estando, por esse motivo, a Ucrânia a tentar reativar o sistema de ensino, seja presencialmente em zonas de não conflito ou online em locais sujeitos aos ataques russos.