Lucro do grupo Crédito Agrícola subiu quase 83% no ano passado

O lucro do grupo Crédito Agrícola aumentou 82,9% em 2021 face a 2020 e 20,8% face a 2019, somando 158,8 milhões de euros, impulsionado pelo negócio bancário. Só este contribuiu com 143,3 milhões de euros, “correspondendo a um crescimento homólogo de 109,1%”, dos quais cerca de 76 milhões de euros resultaram da reversão de imparidades e provisões.

Também o negócio segurador teve também um contributo positivo, com a CA Vida a reportar um resultado líquido de 6,1 milhões de euros e a CA Seguros um lucro de 5,8 milhões de euros. “O grupo Crédito Agrícola tem vindo a crescer de forma sustentada. Os resultados líquidos, sucessivamente positivos, têm contribuído para o reforço dos seus fundos próprios e, através do digital, temos vindo a crescer junto dos mercados e segmentos mais jovens e urbanos”, revela o presidente, Licínio Pina.

A quota de mercado em crédito concedido a clientes aumentou 10 pontos base, em termos homólogos, para 5,8%. No final de 2021, do total de moratórias expiradas, no valor de 2892 milhões de euros, 93,7% retomaram o plano de pagamento original e 87,9% encontram-se em situação regular.

Os recursos de clientes sob a forma de depósitos bancários totalizavam 19200 milhões de euros, um crescimento homólogo de 12,8%, ou 2.200 milhões de euros, que resultou num aumento de quota de mercado de 8,0% para 8,2%.

O produto bancário “permaneceu estável” no ano passado, com um ligeiro acréscimo homólogo de 0,1%, para 569,9 milhões de euros, em resultado da combinação do crescimento da margem técnica da atividade seguradora (crescimento homólogo de 29 milhões de euros) e dos outros resultados de exploração (+11,6 milhões de euros face a 2020), com o decréscimo da margem financeira (-5,6 milhões de euros em comparação com 2020) e, sobretudo, dos resultados de operações financeiras (-31,8 milhões de euros face ao período homólogo).

A margem financeira alcançou 313 milhões de euros, uma quebra homóloga de 5,6 milhões de euros (-1,7%), apesar do crescimento do volume de crédito e de outros ativos financeiros.

Já os custos de estrutura apresentaram um crescimento face a 2020 de 2,2% (+7,9 milhões de euros), para 372,7 milhões de euros, devido ao aumento dos custos com pessoal (+2,3% ou +5 milhões de euros) e dos gastos gerais administrativos (+2,1% ou +2,3 milhões de euros).