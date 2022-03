IEFP. Desemprego registado cai 3,3%

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou 3,3% em fevereiro em relação a janeiro e diminuiu 20,3% face ao mesmo mês do ano passado, para 344 264, informou o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

De acordo com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social o universo de 344.264 desempregados registados corresponde ao valor mais baixo desde o início da pandemia.

Já as prestações de desemprego caíram 7,4% em fevereiro face a janeiro e 18,1% em relação ao período homólogo, para 208 657 subsídios, segundo as estatísticas mensais divulgadas pela Segurança Social. “Este número indica o retomar da tendência decrescente que se verificava desde junho de 2021, com as exceções de setembro e janeiro passados”, realça o Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do ministério.

Do total de prestações de desemprego processadas em fevereiro, o sexo feminino representou 57,3% e o sexo masculino 42,7%. Foram processados 146 398 subsídios de desemprego, uma diminuição de 10 167 (-6,5%) face a janeiro e uma redução de 61 224 (-29,5%) em termos homólogos.