Endividamento da economia sobe em janeiro

O endividamento do setor não financeiro (administrações públicas, empresas e particulares) aumentou 3,2 mil milhões, em janeiro, para 771,3 mil milhões, divulgou o Banco de Portugal.

O endividamento do setor público subiu 2,1 mil milhões para 346,2 mil milhões, enquanto o endividamento do setor privado aumentou 1,1 mil milhões para 425 mil milhões.

"O endividamento das empresas privadas cresceu 0,8 mil milhões de euros, sobretudo junto do exterior (0,9 mil milhões de euros). O endividamento dos particulares subiu 0,2 mil milhões de euros, principalmente junto do setor financeiro", adianta o supervisor da banca.

Ainda no primeiro mês do ano, o endividamento das empresas privadas cresceu 5,3% comparativamente com janeiro de 2021, o que correspondeu a uma aceleração de 1,1 pontos percentuais (pp) em relação ao mês anterior.

Por seu turno, o endividamento dos particulares aumentou 3,9% relativamente ao período homólogo, mais 0,3 pp do que o verificado em dezembro.