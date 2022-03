Pepe infetado com covid-19 falha play-off do Mundial

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou, esta segunda-feira, que Pepe testou positivo à covid-19 e cumprirá os dias de isolamento previstos".

No mesmo comunicado da FPF, é ainda referido que o selecionador nacional, Fernando Santos, convocou o estreante Tiago Djaló, "que estava ao serviço da seleção nacional sub-21", para subsituir o jogador do FC Porto no play-off do Mundial.

Sublinhe-se que Pepe é a segunda baixa nos convocados, depois do lesionado Rúben Neves, substituído pelo também estreante Vitinha.