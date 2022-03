Bruxelas. Reformas e investimentos para não depender de gás russo

A Comissão Europeia fez ontem um apelo: os Estados-membros devem estar menos dependentes do gás russo e, para isso, devem recorrer ao Instrumento de Apoio Técnico (IAT) para obterem orientação para reformas e investimentos. Ao mesmo tempo, dão um passo para que se assista à eliminação progressiva da sua dependência dos combustíveis fósseis da Rússia. “A Comissão lançou um convite especial ao abrigo do IAT para apoiar os Estados-membros que acolhem refugiados da Ucrânia na sequência da invasão russa do país e para a eliminação progressiva da sua dependência dos combustíveis fósseis da Rússia”, anunciou o executivo comunitário.

Em altura de acentuada crise energética, também agudizada pela guerra da Ucrânia causada pela invasão russa, Bruxelas explica que “apoiará a diversificação do aprovisionamento energético, acelerará a transição para as energias renováveis e melhorará a eficiência energética”, podendo os países apresentar pedido de apoio específico até 24 de março.

Recorde-se que o IAT é o principal instrumento da Comissão para prestar apoio técnico às reformas na União Europeia, na sequência de pedidos das autoridades nacionais, tendo um orçamento de 864 milhões de euros (a preços correntes) para o período financeiro 2021-2027. Este apelo surge após as fortes tensões geopolíticas que têm vindo a afetar o mercado energético europeu, já que a UE importa 90% do gás que consome, sendo a Rússia responsável por cerca de 45% dessas importações, em níveis variáveis entre os Estados-membros. A Rússia é também responsável por cerca de 25% das importações de petróleo e 45% das importações de carvão da União Europeia.

Fintar dependência

Ainda há duas semanas, a Comissão Europeia avançou com orientações aos Estados-membros para responder à escalada dos preços energéticos, explicando que os países podem intervir nas tarifas da luz perante “circunstâncias excecionais” e admitindo limites temporários na União Europeia. E propôs a eliminação progressiva da dependência de combustíveis fósseis da Rússia antes de 2030, com aposta no gás natural liquefeito (GNL) e nas energias renováveis, estimando reduzir, até final do ano, dois terços de importações de gás russo.

Face a este cenário, a Alemanha anunciou este fim de semana a realização de um acordo com o Qatar com vista a formar uma parceria energética a longo prazo, que o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, disse ser um passo para diminuir a dependência do gás russo. A ideia é que, a par do fornecimento de gás natural liquefeito – de que o Qatar é um dos maiores exportadores mundiais – este acordo abranja também a expansão das energias renováveis e medidas de eficiência energética.

De acordo com o Ministério da Economia alemão, a Rússia é responsável por cerca de 55% das importações de gás da Alemanha. A Rússia também fornece à Alemanha metade das suas necessidades de carvão e cerca de 55% de petróleo.

Espanha recusa proposta ibérica

Devido à escalada de preços na energia, Matos Fernandes revelou, na semana passada, que Portugal estava a negociar com Espanha o desenho de um mecanismo de salvaguarda no mercado ibérico de eletricidade, que resultaria numa poupança líquida mensal de 1100 milhões de euros para Portugal. O ministro do Ambiente adiantou na passada terça-feira que a proposta passava pela imposição de preço máximo de 180 euros por MWh no mercado ‘spot’ (mercado diário e intradiários) de eletricidade - que este mês chegou a superar pela primeira vez os 500 euros por MWh.

Uma hipótese afastada agora pelo Governo espanhol, ao defender que devem ser estudadas outras opções, segundo fonte oficial do Ministério para a Transição Ecológica espanhol.