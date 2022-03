Sete jovens são detidos por roubarem equipa da série "Lupin" da Netflix

No dia 25 de fevereiro, um grupo de cerca de 20 pessoas roubou o set de filmagens da série francesa original da Netflix, ‘Lupin’, no valor de quase 300 mil euros.





Sete jovens acusados de roubar durante as filmagens da série de sucesso da Netflix ‘Lupin’ foram presos em Nanterre, a oeste de Paris. Segundo o Ministério Público francês, os rapazes foram acusados de “roubo em crime organizado”.

Os adolescentes, segundo as autoridades que confirmaram a informação à rádio RTL, foram detidos no dia 9 de março por factos que aconteceram no final de fevereiro. No dia 25 de fevereiro, cerca de 20 pessoas encapuçadas invadiram as filmagens da nova temporada da série para roubar material no valor de quase 300 mil euros.

A equipa foi atacada com material pirotécnico no bairro Pablo Picasso, em Nanterre. Contudo, ninguém ficou ferido.

Segundo uma fonte próxima da equipa de produção, "uma parte" do material roubado foi encontrada durante as buscas. Além disso, contou, alguns dos acusados, de idades compreendidas entre 13 e 21 anos, constavam nos ficheiros da polícia.

Três deles ficaram em prisão preventiva. Os restantes quatro estão em liberdade, “com apresentações periódicas às autoridades”. Os investigadores da polícia da região de Altos do Sena procuram, a outra parte dos acusados.