Fortnite vai doar receitas das próximas duas semanas para ajudar Ucrânia

A Epic Games escolheu o momento do lançamento da nova temporada de Fortine para anunciar que as receitas obtidas durante as próximas duas semanas serão doadas para a ajuda humanitária à Ucrânia.

Apenas um dia após o anúncio, a Epic Games revelou que já conseguiu reunir 36 milhões de dólares (cerca de 32,6 milhões de euros).

O valor das receitas será distrubuido por várias organizações humanitárias a atuar no terreno para ajudar os refugiados da Ucrânia.

Together we’ve already raised $36 million USD for humanitarian relief for Ukraine. The funds will go to @UNICEF, @WFP, @Refugees, @DirectRelief. pic.twitter.com/JQESsGxDVt