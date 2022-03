Ucrânia só quer voluntários com experiência em combate

Apesar de existirem vários portugueses a lutar junto dos ucranianos contra os russos, sabe-se que aqueles que têm experiência de combate são os únicos aceites pelas autoridades ucranianas para integrar a Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia.

O porta-voz da legião criada por Volodymyr Zelensky, Damien Magrou, em declarações à CNN Portugal, disse: “Neste momento, só aceitamos quem tem experiência em combate”, frisando que a experiência implica que sejam “militares que tenham estado em ações como as do Afeganistão, Mali, Síria e Iraque”. “Se não tiverem experiência, agradecemos a disponibilidade mas voltem para casa”, explicou.

Importa referir que, de acordo com aquele órgão de informação, a quantidade de voluntários nacionais será superior aos “sete combatentes” avançado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, sendo que estão a receber formação na base militar de Yaroviv, na região de Lviv, que foi recentemente alvo de ataques. Por outro lado, há voluntários a chegar a um hotel, na fronteira com a Polónia, mas Magrou deixou claro: “Esse local está comprometido. Quem está lá deve abandonar imediatamente.”

No site https://fightforua.org/, da Legião Internacional, é possível ler:_“Se a sua cidadania é diferente da ucraniana, mas está com a Ucrânia contra a invasão russa; se quer participar ativamente na luta pela liberdade europeia e democracia; se tem experiência de combate ou deseja conquistá-la com os corajosos defensores ucranianos agora é hora de agir! Junte-se à Legião Internacional de Defesa!”.

No que diz respeito a Portugal, os visitantes são remetidos para os contactos e endereço da Embaixada da Ucrânia em Portugal, situado em Lisboa, assim como do Consulado da Ucrânia no Porto. Para iniciar o processo é necessário, entre outros, apresentar o cartão do cidadão, o passaporte, documentos que comprovem o cumprimento do serviço militar e participação em combate e outros documentos solicitados pelos diplomatas.