Europa incerta sobre sanções ao petróleo russo

Os Ministros dos Negócios Estrangeiros e os Ministros da Defesa dos 27 membros da União Europeia (UE) estiveram, ontem, reunidos para acertar os últimos detalhes da “bússola estratégica”, o documento orientador do futuro europeu em termos de segurança, com a guerra na Ucrânia a marcar a ordem de trabalhos.

Por entre as discussões, o debate sobre a imposição de sanções ao petróleo do regime de Vladimir Putin continua a ser um dos mais quentes, sendo incapazes os representantes dos diferentes Estados-membros de entrar em acordo sobre a aplicação de sanções mais fortes a este setor, tal como os Estados Unidos e o Reino Unido fizeram.

“Olhando para a extensão da destruição na Ucrânia agora, é muito difícil argumentar que não deveríamos entrar no setor de energia, particularmente no petróleo e no carvão”, disse o ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Simon Coveney, antes da reunião com os homólogos europeus, fazendo ecoar os comentários dos países bálticos.

Ainda assim, há quem não concorde. A Alemanha e a Holanda, por sua vez, acusaram a dependência da UE do petróleo e do gás russos, que não podem ser cortados, defendem, de um dia para o outro. “A questão de um embargo ao petróleo não é uma questão de querermos ou não, mas uma questão de quanto dependemos do petróleo”, disse a ministra das Relações Exteriores alemã, Annalena Baerbock, aos jornalistas.

“A Alemanha está a importar muito (petróleo russo), mas também há outros Estados-membros que não podem parar as importações de petróleo de um dia para o outro. Se pudéssemos, faríamos isso automaticamente”, disse Baerbock.

Presente esteve Augusto Santos Silva, ministro português dos Negócios Estrangeiros, que, aos jornalistas, declarou: “Não estamos [a UE] ainda numa fase em que possamos discutir sanções que passam pela proibição da importação de gás e petróleo da Rússia, embora esse seja um tema que está não apenas no debate público, como também na concertação entre nós próprios e com outros aliados que já avançaram para esse tipo de medida.”