Volodymyr Zelensky agradece ajuda de Mila Kunis e Ashton Kutcher

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu, através da rede social Twitter, a ajuda que os atores Mila Kunis e Ashton Kutcher têm oferecido ao país.

O casal conseguiu angariar uma quantia superior a 35 milhões de dólares, cerca de 31 milhões de euros, através de uma campanha na plataforma GoFundMe. Além deste dinheiro, os atores prometeram doar mais de dois milhões de euros do seu próprio dinheiro como o objetivo de oferecer apoio humanitário à Ucrânia, que desde dia 24 de fevereiro está a ser invadida por tropas russas, e ajudar os refugiados que se vêm obrigados a deixar as suas casas.

Através do Twitter, o líder ucraniano agradeceu ao casal pelo seu apoio, reiterando que estiverem "entre os primeiros a responder" à dor do país. Volodymr Zelensky diz-se ainda impressionado com a determinação de Mila Kunis e Ashton Kutcher: "Grato pelo apoio. Impressionado com a determinação. Eles inspiram o mundo. #StandWithUkraine", lê-se na publicação feita no domingo.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu