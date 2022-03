Embaixada dos EUA acusa tropas russas de "sequestrar" mais de duas mil crianças

Kiev tem acusado Moscovo de deportar ilegalmente crianças de Mariupol, numa época em que circulam relatos de que os soldados russos estão a mover civis para as regiões orientais de Donbass.





O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse na segunda-feira que as tropas russas removeram "ilegalmente" um total de 2.389 crianças das regiões separatistas de Lugansk e Donetsk. Esta terça-feira, a Embaixada dos Estados Unidos da América reagiu a esta informação, acusando a Rússia de "sequestro".

"De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, as forças russas removeram ilegalmente 2.389 crianças ucranianas dos oblasts [subdivisão administrativa e territorial] de Donetsk e Lugansk para a Rússia. Isso não é assistência. É sequestro", escreveu a embaixada no Twitter.

Note-se que a Kiev tem acusado Moscovo de deportar ilegalmente crianças de Mariupol, numa época em que circulam relatos de que os soldados russos estão a mover civis para as regiões orientais de Donbass.

Окупанти не тільки вбивають наших дітей, вони фактично викрадають їх - примусово переміщуючи на територію РФ. Зареєстрували кримінальне провадження про вивезення 19 березня 2389 дітей з тимчасово окупованих територій України. @MFA_Ukraine #RussianWarCrimes — Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) March 21, 2022