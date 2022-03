Tablóide hackeado depois de escrever que há quase 20 vezes mais mortos russos do que está a ser noticiado

O jornal acusa os hackers de 'plantar' notícias falsas no site após ter noticiado que, desde a invasão das tropas russas na Ucrânia, já teriam morrido 9.861 soldados russos. A notícia não durou muito tempo e foi apagada.





Komsomolskaya Pravda, um tablóide pró-Kremlin que avançou na segunda-feira que haveria quase 20 vezes mais mortos russos do que está a ser noticiado, disse esta terça-feira que foi hackeado.

O jornal acusa os hackers de 'plantar' notícias falsas no site após ter noticiado que, desde a invasão das tropas russas na Ucrânia, já teriam morrido 9.861 soldados russos. A notícia não durou muito tempo e foi apagada.

"Em 21 de março, o acesso à interface do administrador foi invadido no site Komsomolskaya Pravda e uma inserção falsa foi feita nesta publicação sobre a situação em torno da operação especial na Ucrânia. As informações imprecisas foram imediatamente removidas", escreve o orgão de comunicação, em comunicado.

Note-se que a Rússia não atualiza oficialmente o número de mortes provocadas desde o início da guerra.