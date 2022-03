Ucrânia consegue travar avanço das forças russas

Embora as tropas ucranianas tenham conseguido retardar o avanço dos russos, os militares do Kremlin não foram afastados das posições já conseguidas e ainda dispõem de capacidade para continuar a pressionar.





A Ucrânia conseguiu retardar o avanço das forças russas quase até pararem e bloquearam as tentativas de invasores avançarem para o porto estratégico da cidade de Mariupol, disse uma autoridade ocidental.

A mesma fonte, citada pela agência Associated Press e cuja identidade não foi revelada, confirmou, contudo, que as tropas russas não foram afastadas das posições já conseguidas e ainda dispõem de capacidade para continuar a pressionar e que Odessa, outro porto estratégico no Mar Negro, é um objetivo fundamental para a Rússia, mas não há indícios, por agora, de um cerco iminente.

Note-se que os Estados Unidos da América (EUA) também confirmam que a Rússia aumentou a atividade naval no norte do Mar Negro, mas não há indicações neste momento de um ataque Odessa, não sendo possível, mesmo assim, descartar um ataque.