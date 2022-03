Açores prepara cenários de retirada de população de São Jorge caso atividade sísmica se agrave

“Estamos a cuidar deste problema em permanência com os melhores técnicos para, no caso de ser necessário, termos a resposta preparada para intervir. Esta resposta tem uma natureza ao nível de necessidade de evacuações e de cuidados de saúde e tudo isto está a ser preparado para, na nossa esperança, não ser necessário”, afirmou o titular da pasta da Saúde, em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.





Clélio Meneses, secretário regional da Saúde, revelou esta terça-feira que o Governo Regional dos Açores está a preparar cenários de retirada de pessoas da ilha de São Jorge, caso a atividade sísmica se agrave.

“Estamos a cuidar deste problema em permanência com os melhores técnicos para, no caso de ser necessário, termos a resposta preparada para intervir. Esta resposta tem uma natureza ao nível de necessidade de evacuações e de cuidados de saúde e tudo isto está a ser preparado para, na nossa esperança, não ser necessário”, afirmou o titular da pasta da Saúde, em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

Recorde-se que desde sábado à tarde já foram registados mais de 1.800 sismos na ilha de São Jorge. Destes, 104 dos quais sentidos pela população. Só hoje, desde a meia-noite, foram sentidas 22 ocorrências.

Os utentes internados no Centro de Saúde das Velas, que está mais próximo dos epicentros dos sismos, serão transportados para o Centro de Saúde da Calheta, na outra ponta da ilha de São Jorge, para "precaver qualquer situação que torne mais difícil a movimentação, a mobilidade e alguma evacuação”, disse ainda Clélio Meneses. Em colaboração com a Câmara Municipal das Velas, também estão a ser identificados “o número de pessoas com mobilidade afetada, para terem uma proteção acrescida”.

“Estamos a ir ao pormenor de identificar todos os focos de dificuldade para poder intervir com rapidez e eficácia de forma a garantir a segurança das pessoas”, salientou o titular da pasta da Saúde.