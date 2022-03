Nome dos ministros devem ser anunciados já esta noite

António Costa tem uma agenda preenchida para esta quarta-feira. O primeiro-ministro vai entregar a lista de ministros do seu próximo Executivo a Marcelo Rebelo de Sousa, numa reunião que só deverá acontecer durante a noite, já que é necessário que sejam conhecidos os resultados das eleições legislativas no círculo eleitoral da Europa. “Amanhã fecha a contagem dos votos pelas oito da noite, altura em que já terminou a sessão dos 50 anos do 25 de Abril, portanto, havendo audiência ao sr. Primeiro-ministro, [os nomes] podem perfeitamente ser divulgados amanhã à noite”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

Também amanhã, o líder do PS deverá reunir com a nova bancada parlamentar socialista, para apresentar aos deputados as suas propostas de candidato à presidência da mesa da Assembleia da República, bem como de líder parlamentar. António Costa estará, ainda, com o Presidente da República, e com o ainda presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, na sessão solene de lançamento das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, que vai aconteecr no Pátio da Galé, em Lisboa.